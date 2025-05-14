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18:08, 14 мая 2025Россия

В России экскаватор рухнул с четвертого этажа дома и попал на видео

Под Тулой экскаватор упал с четвертого этажа, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Тульской области экскаватор упал во двор жилого дома с большой высоты. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

На кадрах, снятых в населенном пункте Липки, видно работу тяжелой техники — демонтаж панельного дома. Накренившись в сторону, экскаватор заваливается на бок и, пробив стену, падает с высоты четверного этажа во двор. «Обалдеть! У меня слов нету», — говорит голос за кадром.

Находившемуся в кабине водителю удалось выжить. По данным Telegram-канала Shot, он даже не получил серьезных травм.

Ранее в Москве автомобиль Volkswagen выпал с многоэтажной парковки. Машиной управляла педагог училища Российской академии музыки им. Гнесиных Наталия Бойцова. Женщина перепутала педали газа и тормоза, спасти ее не удалось.

ЖЗЛ
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