В России экскаватор рухнул с четвертого этажа дома и попал на видео

Под Тулой экскаватор упал с четвертого этажа, это сняли на видео

В Тульской области экскаватор упал во двор жилого дома с большой высоты. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «Тула Жесть».

На кадрах, снятых в населенном пункте Липки, видно работу тяжелой техники — демонтаж панельного дома. Накренившись в сторону, экскаватор заваливается на бок и, пробив стену, падает с высоты четверного этажа во двор. «Обалдеть! У меня слов нету», — говорит голос за кадром.

Находившемуся в кабине водителю удалось выжить. По данным Telegram-канала Shot, он даже не получил серьезных травм.

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