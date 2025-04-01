Появились подробности о водителе выпавшего с многоэтажной парковки в Москве авто

Педагог училища Гнесиных была в упавшем с парковки на Крылатской улице авто

Внутри автомобиля Volkswagen Golf, который упал с многоэтажной парковки на улице Крылатской на востоке Москвы, была педагог училища Российской академия музыки им. Гнесиных Наталия Бойцова. Об этом пишет «Московский комсомолец». На сайте музыкальной академии, в свою очередь, сообщается, что с Бойцовой произошел несчастный случай.

«Наталия Валентиновна всегда была искренне предана своей профессии, обладала широчайшим кругозором, невероятной работоспособностью. Все, кто знал Наталию Валентиновну, отмечали ее интеллигентность, душевность и скромность, высочайший профессионализм», — говорится в сообщении академии. Там при этом не приводятся данных о том, что именно произошло с педагогом.

Бойцова руководила в училище отделом музыкально-теоретических дисциплин, она работала в образовательном учреждении более 40 лет. Она, по данным МК, жила близ парковки и оставляла свой автомобиль на стоянке за три тысячи рублей в месяц.

Автомобиль рухнул с пятого этажа парковки и загорелся на востоке Москвы вечером в понедельник, 31 марта. Внутри него, как сообщалось, находилась женщина, которая получила несовместимые с жизнью травмы. Момент падения автомобиля попал на видео. По данным МВД, водитель Volkswagen могла перепутать газ и тормоз.

