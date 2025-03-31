Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки попал на видео

Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки в Москве попал на видео

Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки в Москве попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу. Отмечается, что в результате происшествия погибла 69-летняя водитель.

Ранее сообщалось, что упавшим автомобилем был Volkswagen. Инцидент произошел на Крылатской улице в Москве.

30 марта сообщалось, что в российском поселке Будогощь подросток на мопеде попал в аварию на дороге. 11-летний мальчик на мопеде отца въехал в движущийся автомобиль Mazda CX-9, которому не уступил путь на нерегулируемом перекрестке.