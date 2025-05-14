В России отвергли нанесение тяжелого удара по экономике России новыми санкциями

В РФ отвергли угрозы Ермака о нанесении тяжелого удара по экономике санкциями

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью агентству «РБК-Украина», что ему известны детали нового санкционного пакета против России, который готовится США и может быть скоординирован с такими же европейским, британским, канадскими пакетами. По его словам, санкционные меры, подготовленные США совместно с ЕС, могут сделать «очень больно» России и обещают быть очень тяжелыми, в частности, для российской экономики. «Российская экономика не в том состоянии, чтобы еще переносить и новые санкции», — сказал он в интервью. Однако в России отвергли эти угрозы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала это заявление Ермака частью информационной войны. «Это странно выглядит. То ли специально Украина для того, чтобы сорвать переговоры с Россией и США, чтобы они прошли не в том ключе, который планируется, вот такие вещи озвучивает. (…) В данный момент времени, видимо, чтобы сбить настрой, это тоже может быть частью информационной войны», — сказала Журова. Она предположила, что в администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения: кто-то хочет вводить санкции, а кто-то нет.

Комментируя возможность введения новых санкций, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россию не напугать очередными санкциями, так как она к ним уже привыкла и знает, что нужно делать. «Мы же с вами (...) к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. (...) Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков.

Президент Владимир Путин ранее также говорил, что вводящие санкции делают многие вещи «в ущерб себе же». «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — подчеркивал Путин.

Как полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отказ ЕС от российских энергоресурсов сделает больно не России, а вводящим санкции. Так, отказ, по его мнению, привел к серьезным экономическим последствиям, включая рост цен на энергоносители и деиндустриализацию. «Европа пострадала из-за высоких цен на газ, электроэнергию и топливо. Если бы они не отказались от российских энергоресурсов, ситуация могла бы быть менее тяжелой», — объяснил Юшков.

Притом, как считает Юшков, если тотальный запрет на российский газ будет введен, то европейцы увидят стабильно высокие цены на своем газовом рынке. Затем мировой рынок СПГ будет переполнен дешевым газом. Что же касается российского трубопроводного газа, то он, как известно, на приграничных территориях всегда будет дешевле СПГ, что открывает в перспективе возможности увеличения экспорта газа по «Силе Сибири», строительству так называемой перемычки для соединения восточной и западной частей газотранспортной системы страны, что позволит транспортировать газ с месторождений Ямала и Гыдана на азиатские рынки.

Несмотря на вводимые санкции и якобы неспособность России переносить новые, о чем сказал Ермак в интервью, по итогам 2024 года экономика России показала темпы роста 4,1 процента, напомнил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Потенциал роста экономики он оценил в 3 процента в год. ЦБ оценивает потенциал роста ВВП России в 1,5-2,5 процента в год.

При этом на Западе ранее также до этого признавали, что санкции против РФ не работают. Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин рассказала, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики. «МВФ (Международный валютный фонд — прим. «Ленты.ру») предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик», — отметила Болдуин.

Сообщение о том, что введение нового санкционного пакета против России ударит по экономике РФ, не получило широкого распространения в СМИ.

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