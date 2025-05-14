В России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей

В Крыму уничтоживший самолет призывник обжаловал взыскание ущерба в 10 млн руб.

В Крыму уничтоживший самолет призывник обжаловал взыскание ущерба в десять миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он признан виновным по статье 347 («Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности») УК РФ.

По данным издания, проходивший срочную службу Александр Эрлих, не имея права управления транспортным средством и опыта вождения, сел за руль военной машины КамАЗ-5350. В результате движения с превышением скорости по дороге военного аэродрома под Симферополем, которая связывает две стоянки самолетов, солдат не справился с управлением и совершил столкновение со штурмовиком Су-25СМЗ, который буксировали на жесткой сцепке автомобилем. Штурмовик получил повреждения, не позволяющие вести его дальнейшую эксплуатацию.

Суд приговорил его к условному сроку и выплате компенсации министерству обороны в размере десяти миллионов рублей.

Эрлих обжаловал приговор в кассационном военном суде. Судимость мешает ему в устройстве на работу, а военные планируют взыскать с него полную остаточную стоимость штурмовика в размере более 386 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что три уголовных дела возбудили после лесных пожаров в российском регионе.