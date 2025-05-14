В ГД внесли проект о ежегодной выплате для медиков, учителей и культработников

В России предложили ввести ежегодную выплату для ряда бюджетников: учителей, научных работников, медработников, фармацевтов, работников культуры. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков, передает ТАСС.

Предполагается, что выплата будет рассчитываться как разница между НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке шесть процентов.

Назначать и предоставлять выплату будет Фонд пенсионного и социального страхования, порядок устанавливает правительство России. Для получения, согласно проекту, следует подать заявление с 1 июня по 1 октября.

«Речь идет о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов. Эта наука, образование, медицина, фармацевтика», — пояснил инициативу Миронов.

Ранее в Госдуме захотели ввести для россиян «платеж за бдительность», начисляемый за достоверную информацию о нарушениях миграционного законодательства приезжими из других стран.

