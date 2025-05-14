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08:11, 14 мая 2025Мир

В России раскрыли расчет Запада по Украине

Российский посол Яковенко: Расчет Запада на блицкриг Украины провалился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что Запад рассчитывал, что перевооруженная и нацифицированная Украина совершит блицкриг. Об этом он написал в докладе, который цитирует РИА Новости.

В докладе «2025: Трансформация мира» Яковенко заявил, что расчет Запада на блицкриг Украины провалился. Он подчеркнул, что Москва вынужденно начала спецоперацию, поскольку страны НАТО начали военное освоение территории Украины.

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«Под давлением Лондона и Вашингтона Киев отказался от выработанных и парафированных в апреле 2022 года Стамбульских соглашений и предпочел продолжать боевые действия», — отметил российский посол.

Ранее президент России Владимир Путин призвал начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая. Он заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем уже «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.

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