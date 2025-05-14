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22:14, 14 мая 2025Наука и техника

В России сняли с продажи игру про наркобарона

В России сняли с продажи симулятор наркобарона Schedule I
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

В России сняли с продажи популярную игру-симулятор наркобарона Schedule I. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Доступ к симулятору наркобарона Schedule I закрыт в [интернет-магазине] Steam для пользователей из России. Если пройти по ссылке, то на экране появляется надпись "Данный товар недоступен в вашем регионе"», — указано в сообщении.

Игра о строительстве преступной наркоимперии является одной из самых популярных в Steam — пиковый онлайн игры составил свыше 459 тысяч человек. До этого сообщалось, что игру хотят проверить на нарушение закона о пропаганде наркотических веществ.

Ранее из онлайн-библиотеки Steam удалили вирусную программу, замаскированную под видеоигру.

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