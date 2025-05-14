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13:51, 14 мая 2025Экономика

В России спрогнозировали падение продаж новых машин

«Автостат»: Продажи новых автомобилей в России в мае упадут
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года суммарные объемы реализации новых автомобилей в России окажутся меньше, чем в апреле. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Эксперты ожидают продажи новых машин в мае на уровне в 85-90 тысяч единиц. Этот результат будет выше мартовского, но ниже, чем в апреле. Падение реализации аналитики связали в том числе с большим количеством праздничных дней в последний месяц весны. На этом фоне потребительская активность на внутреннем рынке будет невысокой, считает глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, в свою очередь, к числу основных причин ожидающегося спада продаж новых машин в России отнес рекордно высокую ключевую ставку Центробанка, удорожание автокредитов и снижение скидок от производителей. На этом фоне ожидать больших объемов продаж на российском авторынке не стоит, сошлись во мнении опрошенные эксперты.

Отрицательная динамика реализации новых машин в РФ будет сохраняться на протяжении всего 2025 года, утверждают аналитики. В январе-декабре продажи автомобилей могут упасть в среднем на 10-25 процентов к прошлогоднему уровню. Эксперты Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) допускают, что по итогам этого года российский авторынок может откатиться к уровню 2016-го. Реализация машин при таком раскладе может просесть примерно до 1,4 миллиона единиц без учета альтернативных каналов поставок.

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