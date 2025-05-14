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13:22, 14 мая 2025Силовые структуры

В России суд продлил срок ареста бывшему мэру Магаса Аушеву

В Ингушетии суд продлил срок домашнего ареста экс-мэру Магаса Аушеву на месяц
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ингушетии суд продлил срок домашнего ареста бывшему мэру Магаса Усману Аушеву на месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве и превышении полномочий.

По данным агентства, находящийся в федеральном розыске Аушев был задержан в Грозном в сентябре 2024 года. По предварительной информации, в период с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник являлся заказчиком на проведение работ по ремонту сетей электроснабжения в Магасе. Он утвердил завышенные сметы. Таким образом, ущерб от его действий составил почти два миллиона рублей.

Магасский районный суд продлил ему срок содержания под домашним арестом до 17 июня.

Ранее сообщалось, что находившегося в федеральном розыске бывшего мэра Магаса задержали.

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