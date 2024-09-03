Находившегося в федеральном розыске бывшего мэра Магаса задержали

МВД: в Грозном задержан бывший мэр Магаса

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, разыскиваемого за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, бывший чиновник утвердил завышенные сметы при ремонте систем электроснабжения. Ущерб от его действий составил почти два миллиона рублей. Он был объявлен в федеральный розыск.

Против экс-главы Магаса возбуждено дело по статье о мошенничестве и превышении полномочий. Он арестован.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову.