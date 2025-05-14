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06:02, 14 мая 2025Россия

В России уточнили правила регистрации при переезде

В МВД заявили, что новая регистрация не требуется при переезде внутри региона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Россиянам необязательно регистрироваться по новому адресу, если они переезжают в пределах региона, где уже зарегистрированы, пишет ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД России.

В министерстве сообщили, что если россиянин переезжает в другой регион на срок более 90 дней, ему необходимо оформить временную регистрацию.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что при приобретении квартиры, где человек не собирается жить, прописка не требуется. Однако, если имеются планы на постоянное проживание, регистрация необходима.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила значительные упущения в работе полиции при миграционном контроле. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации,

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