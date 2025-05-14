В российских школах захотели ввести уроки о Жириновском

Минпросвещения решило ввести в школах рассказы о Жириновском

В программу внеурочной деятельности введут уроки о заслугах основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Предусмотрен ряд мероприятий, в том числе включение в программу внеурочной деятельности тем, посвященных жизни Жириновского и его вкладу в развитие социально-гуманитарного знания», — сказал министр.

Он также подчеркнул важность сохранения политического и научного наследия экс-главы ЛДПР.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени Жириновского. Они будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будет проводиться экспертами из Минобрнауки.