Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 19 апреля 2025Россия

В России появилась стипендия имени Жириновского

Правительство РФ утвердило стипендию имени Жириновского для студентов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени политика Владимира Жириновского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства России.

Уточняется, что с 1 сентября студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, имеющие достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени Жириновского.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будет проводиться экспертами из Минобрнауки. Кандидаты, претендующие на получение, должны иметь по итогам аттестации оценки «отлично» и «хорошо». Также от них требуются участие в конференциях и публикации в изданиях. Во внимание будут приняты и гранты.

В Правительстве добавили, что для студентов размер стипендии будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, а для аспирантов — 20 тысяч рублей в месяц. Всего для тех и для других будет выделяться по 10 таких стипендий в год.

Ранее в России захотели выпускать юбилейные монеты с изображением Владимира Жириновского. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они предложили выпустить монету в связи с 35-летием деятельности политической партии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно возможное время согласования прекращения огня на Украине

    Стало известно о продвижении ВС России у Волчанска

    В России появилась стипендия имени Жириновского

    Аномальное тепло переместится из Центральной России на юг

    Роналду захотел сменить клуб ради участия в клубном чемпионате мира

    Российский военкор показал видео уничтожения украинских диверсантов

    В Совфеде прокомментировали готовность США признать Крым российским

    В США забили тревогу из-за «американского подарка» Путину

    Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал

    Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости