В России появилась стипендия имени Жириновского

Правительство РФ утвердило стипендию имени Жириновского для студентов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении стипендии имени политика Владимира Жириновского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства России.

Уточняется, что с 1 сентября студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, имеющие достижения в области востоковедения и государственного управления, будут получать стипендии имени Жириновского.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будет проводиться экспертами из Минобрнауки. Кандидаты, претендующие на получение, должны иметь по итогам аттестации оценки «отлично» и «хорошо». Также от них требуются участие в конференциях и публикации в изданиях. Во внимание будут приняты и гранты.

В Правительстве добавили, что для студентов размер стипендии будет составлять 15 тысяч рублей в месяц, а для аспирантов — 20 тысяч рублей в месяц. Всего для тех и для других будет выделяться по 10 таких стипендий в год.

Ранее в России захотели выпускать юбилейные монеты с изображением Владимира Жириновского. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они предложили выпустить монету в связи с 35-летием деятельности политической партии.