В российском регионе начался розыск пытавшегося заманить ребенка шоколадкой мужчины

В Подмосковье мужчина пытался заманить маленькую девочку шоколадкой, его ищут

В Московской области правоохранители начали розыск мужчины, который преследовал маленькую девочку и предлагал ей шоколадку, чтобы она пошла с ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Путилково. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина стоит у подъезда и предлагает маленькой девочке пойти с ним погулять, обещая за это угостить ребенка шоколадкой. Происходящее заметила бдительная старшеклассница, которая и спугнула мужчину.

Девочка рассказала обо всем маме, которая сначала решила, что с дочкой разговаривал сосед. Сейчас мужчину ищет полиция.

Ранее на Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы.