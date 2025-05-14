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16:38, 14 мая 2025Россия

В российском регионе пьяный водитель слетел с дороги и врезался в могилу на кладбище

В Омской области пьяный водитель слетел с дороги и врезался в могилу на кладбище
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Омской области пьяный водитель слетел с дороги и врезался в могилу, находящуюся на кладбище. Видео с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал «Инцидент Омск».

Все произошло 14 мая около 8:20 на трассе ЧелябинскНовосибирск. Водитель потерял контроль над автомобилем, из-за чего машина съехала в кювет, перевернулась и попала на территорию кладбища.

Пассажир и 40-летний водитель были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в подмосковной Истре произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Известно, что водитель грузовика Scania столкнулся с попутно следовавшим грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомобилями.

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