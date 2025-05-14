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15:42, 14 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе трюкач на седане перелетел котлован и попал на видео

В Благовещенске водитель перелетел котлован, скрываясь от погони
Варвара Митина (редактор)

В Благовещенске водитель перелетел котлован, скрываясь от погони, и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в Госавтоинспекции России.

На кадрах видно, как иномарка пробила ограждение, запрещающее въезд из-за дорожных работ, и пролетела через котлован.

В ведомстве уточнили, что рано утром 14 мая экипаж ДПС заметил автомобиль Lexus, отъезжающий от круглосуточного магазина. Полиция потребовала у водителя остановиться, но он проигнорировал. В результате началось преследование.

Нарушителя удалось задержать. Он был пьян. В ноябре 2023 года мужчина уже был лишен прав за аналогичное нарушение. От его действий пострадали два пассажира автомобиля — 25-летняя местная жительница и 27-летний мужчина.

Благовещенский городской суд уже назначил трюкачу административный арест на 14 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Ранее в Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцам лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину.

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