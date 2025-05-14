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10:40, 14 мая 2025Россия

В российской больнице пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи

В Башкирии пациентку с внематочной беременностью не отправили на операцию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В больнице в Башкирии пациентке с внематочной беременностью отказали в помощи — 53-летняя акушерка не отправила женщину на операцию и не стала проводить обследование. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, пациентку ночью привезли в приемное отделение с сильными болями в животе. Дежурная сотрудница больницы, пообщавшись с женщиной, не стала ничего предпринимать.

У горожанки открылось сильное внутреннее кровотечение, в результате чего спасти ее не удалось. Врач свою вину отказалась признавать.

До этого сообщалось, что в Ульяновске в роддоме городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного беременной по ошибке вкололи не тот препарат.

32-летняя женщина успела родить двойняшек, их здоровью ничто не угрожает. Россиянку экстренно перевезли в областную больницу в тяжелом состоянии.

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