Меняйло сообщил, что в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло в своем Telegram.

«Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Меняйло.

Он призвал жителей укрыться в помещении без окон — например, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, при этом не пользоваться лифтами, или остаться в ванной комнате, коридоре, кладовой.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 14 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы 12 дронами. Девять из них перехватили над Черным морем.