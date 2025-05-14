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08:19, 14 мая 2025Россия

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Меняйло сообщил, что в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Меняйло

Сергей Меняйло. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло в своем Telegram.

«Работает оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Меняйло.

Он призвал жителей укрыться в помещении без окон — например, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, при этом не пользоваться лифтами, или остаться в ванной комнате, коридоре, кладовой.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 14 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские регионы 12 дронами. Девять из них перехватили над Черным морем.

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