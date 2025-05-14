В Совфеде связали требование Европы по переговорам в Стамбуле с вовлеченностью в конфликт

Джабаров: Европе нечего делать на переговорах России и Украины в Стамбуле

Требуя для себя место за столом переговоров России и Украины в Стамбуле, Европа подтверждает свою вовлеченность в конфликт. На эту связь указал сенатор Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По его словам, союзники Украины из западной Европы хотят прикрыться США в качестве посредника в переговорах. При этом Вашингтон сам будет рад отойти от них в случае саботажа со стороны Киева. Этой позиции придерживаются и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, и вице-президент страны Джей Вэнс, считает политик.

«Требуя для себя место за столом переговоров, Европа тем самым подтверждает, что вовлечена в конфликт. И у России есть право относится к этому соответственно. Поэтому делать им на переговорах нечего, ничего хорошего их участие никому не сулит», — добавил Джабаров.

Он подчеркнул, что европейские политики «потеряли ориентиры», считая, что могут диктовать России условия и ставить ультиматумы, на что не имеют морального права.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта, чем отличается от подхода России и США. По его словам, Евросоюз может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.