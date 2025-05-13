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12:59, 13 мая 2025Мир

В Кремле высказались о позиции Европы по Украине

Песков: Позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта и отличается от подхода России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подход [Европы] не является сбалансированным, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или Вашингтоне», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Евросоюз занимает сторону Украины и в связи с этим не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая.

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