В Кремле высказались о позиции Европы по Украине

Песков: Позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта

Позиция Европы по Украине направлена на продолжение конфликта и отличается от подхода России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подход [Европы] не является сбалансированным, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или Вашингтоне», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Евросоюз занимает сторону Украины и в связи с этим не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле 15 мая.