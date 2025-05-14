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06:52, 14 мая 2025Мир

В США призвали к голосованию по импичменту Трампу

Конгрессмен Танедар призвал к голосованию по семи статьям импичмента Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию резолюции о вынесении импичмента президенту страны Дональду Трампу по семи статьям, которую он вынес ранее. Об этом написало издание Hill.

«Танедар, объявивший в конце прошлого месяца, что он подал статьи об импичменте против президента Трампа, выступил с инициативой провести голосование по импичменту президенту», — отмечается в публикации.

Палата представителей должна проголосовать по этому опросу до четверга, 15 мая. Журналисты отмечают, что инициатива вряд ли далеко продвинется.

29 апреля Танедар представил резолюцию об импичменте президенту Трампу. В числе статей указаны: препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция и «тираническое превышение полномочий».

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