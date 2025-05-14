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13:27, 14 мая 2025Бывший СССР

В Таджикистане перестанут сажать в тюрьмы за лайки

Президент Таджикистана Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в социальных сетях, подписав соответствующий закон. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в соответствии с документом будут внесены поправки в Уголовный кодекс страны, которые отменят уголовную ответственность за размещение лайка или другого знака под публикациями в социальных сетях. С 2018 года в Таджикистане действовал закон, в соответствии с которым за публичное оправдание терроризма и призывы к насильственному изменению конституционного строя в сети Интернет грозила ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.

«Закон Республики Таджикистан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан" отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев заключили договор о совместной границе. Документ был подписан в городе Худжанде на севере Таджикистана.

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