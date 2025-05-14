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17:23, 14 мая 2025Моя страна

В Татарстане родители назвали сына Мир-Святомир-Владимир в честь Путина

Семья из Набережных Челнов дала сыну имя Мир-Святомир-Владимир в честь Путина
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Omar Lopez / Unsplash

В роддоме в Татарстане родился мальчик, которого родители назвали Мир-Святомир-Владимир. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Мать и сына с необычным именем выписали из больницы 13 мая. Мальчик появился на свет еще 7 апреля в многодетной семье Суховых из Набережных Челнов. Суховы известны эксцентричностью в подборе имен для своих детей. Так, у новорожденного есть брат Род-Природа-Родушка и сестра Россия-Святоссия-Святороссия.

При этом глава семьи Владимир Сухов в ноябре 2024 года обещал назвать будущую дочь Орешницей — в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Его заявление вызвало бурную реакцию в СМИ и даже дошло до президента Владимира Путина. Когда стало ясно, что у пары родится мальчик, отец сообщил журналистам, что ребенка назовут в честь президента России Владимира Владимировича Путина.

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