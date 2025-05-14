Власти захотели ввести правило о минимум трех провайдерах в новостройках

Минцифры захотело обязать подключать не менее трех провайдеров в новостройках

В новостройках РФ в ближайшие два года захотели ввести стандарт, согласно которому в них будут в обязательном порядке подключать не менее трех провайдеров. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на пленарной сессии III Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город». Слова чиновника приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что соответствующее правило нужно установить для того, чтобы «все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам». «С точки зрения старого фонда — вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение», — добавил он.

Глава Минцифры также уточнил, что операторская отрасль достаточно конкурентна и в дальнейшем их борьба за потребителя усилится, однако благодаря принятому в 2024 году закону удастся значительно упростить доступ провайдеров в многоквартирные дома.

Двумя днями ранее стало известно, что жильцы многоэтажных домов ПИК продолжают жаловаться на монополию провайдера Lovit даже после вмешательства Федеральной антимонопольной службы. По их словам, застройщик и оператор связи по-прежнему запрещают посторонним компаниям работать на своей территории.