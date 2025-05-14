Военный эксперт раскритиковал создание в России отдельного рода беспилотных войск

Сивков: Выделение БПЛА в отдельный род войск нарушит координацию всей армии

Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков в комментарии изданию «Военное дело» раскритиковал создание в России отдельного рода беспилотных войск. По его мнению, выделение БПЛА в отдельную категорию нарушит координацию действий всей армии.

Эксперт отметил, что бывает только общевойсковое оперативное искусство. В случае выделения дронов в отдельные войска командирам подразделений придется постоянно запрашивать через Генштаб прикомандирование операторов.

«Представляете, какая это дичь? Создавать отдельные беспилотные силы — это просто бред», — сказал Сивков.

Он выразил уверенность, что беспилотники должны быть штатной структурой любого боевого подразделения. Эксперт добавил, что подобные инициативы — это дань моде, которую начали внедрять у себя Вооруженные силы Украины (ВСУ), а российской армии это не нужно.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что участие российских беспилотников в параде Победы на Красной площади весьма закономерно, потому что это и показатель того, что сегодня происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения.