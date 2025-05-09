Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:38, 9 мая 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный объяснил участие российских беспилотников впервые в параде Победы

Военный эксперт Дандыкин: Участие дронов в параде Победы весьма закономерно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости

Участие российских беспилотников в параде Победы на Красной площади весьма закономерно, потому что это и показатель того, что сегодня происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас одна из главных особенностей, если не главная, специальной военной операции — это применение беспилотников различного класса. У нас есть дроны и с большими возможностями, но они не были представлены на параде. Очевидно, что у нас будут создаваться даже войска вооруженных сил беспилотной авиации. Поэтому весьма закономерно», — объяснил Дандыкин.

Показали не просто эти аппараты, а показан труд тех, кто их создавал, модернизировал, кто применяет их на поле боя. Это и показатель того, что сейчас происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения, в частности, в Российской армии

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее на параде Победы в Москве впервые представили ряд российских беспилотников. Среди представленных на Красной площади беспилотных летательных аппаратов были модели «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», а также беспилотники «Гарпия» и «Герань». Все перечисленные дроны активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

9 мая на Красной площади прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На параде Победы впервые представили российские беспилотники

    СК возбудил уголовное дело после проникновения подростков в сгоревший «Крокус»

    Танки с парада Победы отправят на СВО

    Эстонцы пришли посмотреть парад Победы на российскую границу

    Военный объяснил участие российских беспилотников впервые в параде Победы

    В Европе понадеялись на серьезные переговоры после выходных

    Пашинян пообещал не допустить войну Армении и Азербайджана

    Бомбардировки НАТО назвали главной проблемой современной Сербии

    Самую большую в истории парковку Aurus показали на видео

    Путин заявил о важности уроков Второй мировой войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости