Военный объяснил участие российских беспилотников впервые в параде Победы

Военный эксперт Дандыкин: Участие дронов в параде Победы весьма закономерно

Участие российских беспилотников в параде Победы на Красной площади весьма закономерно, потому что это и показатель того, что сегодня происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас одна из главных особенностей, если не главная, специальной военной операции — это применение беспилотников различного класса. У нас есть дроны и с большими возможностями, но они не были представлены на параде. Очевидно, что у нас будут создаваться даже войска вооруженных сил беспилотной авиации. Поэтому весьма закономерно», — объяснил Дандыкин.

Показали не просто эти аппараты, а показан труд тех, кто их создавал, модернизировал, кто применяет их на поле боя. Это и показатель того, что сейчас происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения, в частности, в Российской армии Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее на параде Победы в Москве впервые представили ряд российских беспилотников. Среди представленных на Красной площади беспилотных летательных аппаратов были модели «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», а также беспилотники «Гарпия» и «Герань». Все перечисленные дроны активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.

9 мая на Красной площади прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.