На параде Победы впервые представили российские беспилотники

На параде Победы в Москве впервые представили ряд российских беспилотников

На параде Победы в Москве впервые представили ряд российских беспилотников. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Звезда».

Среди проехавших по Красной площади беспилотных летательных аппаратов были представлены модели «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», а также беспилотники «Гарпия» и «Герань».

Отмечается, что все перечисленные дроны активно и эффективно применяются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что более 11 тысяч военных приняли участие в параде Победы. Кроме того, на Красную площадь вышли 1,5 тысячи участников СВО и сотрудники российских силовых ведомств.