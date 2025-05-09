Более 11 тысяч военных приняли участие в параде Победы в Москве

Свыше 11 тысяч военных принимают участие в параде Победы на Красной площади

Более 11 тысяч военных принимают участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

В их числе также сотрудники силовых ведомств и 1,5 тысячи участников специальной военной операции (СВО).

Почетный караул внес на Красную площадь флаг России и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии — его весной 1945 года водрузили над Берлином как символ победы.

Парад принимал министр обороны России Андрей Белоусов. В числе участников расчеты из 13 стран, также на парад приехали лидеры почти 30 стран, в том числе Китая, Белоруссии, Словакии и Сербии.