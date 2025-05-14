Миронов призвал порвать все отношения России с ВОЗ

Миронов: России нужно выйти из Всемирной организации здравоохранения

Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, 19 мая будет подписано так называемое Пандемическое соглашение, соглаcно которому установят приоритет решений ВОЗ над законами стран-участниц как в период пандемий, так и между ними, а «ослушникам» грозят санкции.

По мнению депутата, России необходимо «порвать все отношения» с ВОЗ. «Дальнейшее пребывание нашей страны в ВОЗ несовместимо с суверенитетом РФ», — призвал он.

В январе депутат Госдумы Сергей Леонов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что выход России из ВОЗ пока не планируется. При этом он выразил надежду, что организация станет менее политизированной.