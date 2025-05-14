Возлюбленная Павла Дурова показала фото в бюстгальтере

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в бежевом бюстгальтере

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя позировала перед камерой, стоя у окна в бежевом спортивном бюстгальтере на тонких бретелях. Также она надела шорты в рубчик с завязками в тон, распустила уложенные мелкими волнами волосы и выбрала в качестве украшений серьги, браслет и цепочку с кулоном французского бренда Van Cleef & Arpels.

Ранее в мае Юлия Вавилова также позанималась спортом в откровенной форме.