Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:46, 14 мая 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала фото в бюстгальтере

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в бежевом бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя позировала перед камерой, стоя у окна в бежевом спортивном бюстгальтере на тонких бретелях. Также она надела шорты в рубчик с завязками в тон, распустила уложенные мелкими волнами волосы и выбрала в качестве украшений серьги, браслет и цепочку с кулоном французского бренда Van Cleef & Arpels.

Ранее в мае Юлия Вавилова также позанималась спортом в откровенной форме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Мужчина решил подраться с кенгуру и поплатился жизнью

    Суд в Грузии арестовал экс-министра обороны Саакашвили

    В Совфеде связали требование Европы по переговорам в Стамбуле с вовлеченностью в конфликт

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Российские чиновники поспорили по поводу будущего самолета «Байкал»

    Дело об избиении спортивного комментатора Скворцова закрыли

    Раскрыты результаты экспертизы найденной висящей на заборе у бара россиянки

    В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

    Популярная в 1980-х супермодель высказалась о старении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости