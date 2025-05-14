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12:31, 14 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

Стоматолог Радько призвала полоскать рот водой после употребления сладкого
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При правильной гигиене и соблюдении умеренности сладости не принесут вреда зубам, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Способ есть сладкое без последствий она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, главную угрозу для зубов представляет не количество съеденного сладкого, а длительность контакта сахара с эмалью. «Чем дольше сахар остается на зубах, тем выше риск образования кислой среды, которая разрушает эмаль. Особенно опасны липкие продукты — ириски, карамель, мармелад — они надолго прилипают к поверхности зубов», — пояснила Радько.

Также врач призвала правильно очищать полость рта после употребления сладостей.

Если нет возможности сразу почистить зубы, можно хотя бы прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку без сахара — это поможет удалить остатки пищи

Виктория Радькостоматолог-ортодонт

Радько подчеркнула, что при ношении брекетов сладкое становится особенно опасным, поскольку остатки пищи скапливаются вокруг замков и дуг, создавая идеальные условия для размножения бактерий. «Таким пациентам важно не только чистить зубы после каждого приема пищи, но и использовать ирригаторы, ершики и специальные щетки», — объяснила она.

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