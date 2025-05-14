Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

Стоматолог Радько призвала полоскать рот водой после употребления сладкого

При правильной гигиене и соблюдении умеренности сладости не принесут вреда зубам, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Способ есть сладкое без последствий она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, главную угрозу для зубов представляет не количество съеденного сладкого, а длительность контакта сахара с эмалью. «Чем дольше сахар остается на зубах, тем выше риск образования кислой среды, которая разрушает эмаль. Особенно опасны липкие продукты — ириски, карамель, мармелад — они надолго прилипают к поверхности зубов», — пояснила Радько.

Также врач призвала правильно очищать полость рта после употребления сладостей.

Если нет возможности сразу почистить зубы, можно хотя бы прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку без сахара — это поможет удалить остатки пищи Виктория Радько стоматолог-ортодонт

Радько подчеркнула, что при ношении брекетов сладкое становится особенно опасным, поскольку остатки пищи скапливаются вокруг замков и дуг, создавая идеальные условия для размножения бактерий. «Таким пациентам важно не только чистить зубы после каждого приема пищи, но и использовать ирригаторы, ершики и специальные щетки», — объяснила она.

Ранее американский стоматолог Джошуа Перлман назвал оптимальную частоту замены зубной щетки. Он призвал менять ее каждые три месяца.