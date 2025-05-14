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15:01, 14 мая 2025Россия

ВСУ второй раз за час атаковали Россию накануне возможного старта переговоров в Стамбуле

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область, сбито два беспилотника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Атака была произведена накануне возможного старта российско-украинских переговоров в Стамбуле. По данным министерства, два летательных аппарата были сбиты в среду, 14 мая, в период с 13:30 до 13:40 по московскому времени.

За час до этого военное ведомство сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым. В небе над полуостровом также был сбит беспилотник.

В ночь на 14 мая украинские войска выпустили по России 12 беспилотников. Девять дронов были перехвачены силами противовоздушной обороны над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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