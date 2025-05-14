Замаскированные под российских военных бойцы ВСУ пытались прорваться в Курскую область

Замаскированные под российских военных бойцы ВСУ пытались прорвать границу РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были замаскированы под российских военных, предприняли попытку прорыва в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Диверсионная группа ВСУ высадилась у границы Сумской области в ночь на среду, 14 мая. Противник хотел прорвать границу у поселка Новый Путь в Глушковском районе — для этого у границы ВСУ высадили до 25 военных, которые были одеты в форму, похожую на российскую.

Российские военные ударили по ВСУ артиллерией и FPV-дронами, в результате чего удалось уничтожить до 25 человек. Стрелкового боя у границы не было, так как пограничники изначально следили за передвижением диверсионной группы.