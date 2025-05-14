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08:30, 14 мая 2025Россия

Описана ситуация в Курской области накануне переговоров с Украиной

В окрестностях Теткино Курской области остались разрозненные группы ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Курской области в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные ведут их уничтожение. Об этом, описывая ситуацию в приграничном регионе накануне переговоров с Украиной в Стамбуле, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Украинские военные, помимо этого, пытались перебросить две малые штурмовые группы в направлении границы, но были уничтожены операторами FPV-дронов. В Сумской области армия России тем временем продолжает создавать полосу безопасности.

«На направлении Павловка — Новый Путь Бесстрашные разведчики вскрыли две инженерно-саперные группы (...) ВСУ. В результате комплексного огневого поражения большая часть живой силы противника уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории», — отчитались авторы канала.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле должны состояться в четверг, 15 мая — такую дату предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова к диалогу без предварительных условий, а ее предложение по урегулированию кризиса дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками. Перед переговорами с Украиной в Кремле заметили российского миллиардера Романа Абрамовича.

Владимир Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня на 30 дней с 12 мая. К прекращению огня до начала переговоров на период как минимум 30 дней также призвали европейские лидеры.

ЖЗЛ
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