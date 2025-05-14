Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 14 мая 2025Мир

Зеленского уличили во лжи

Меркурис: Зеленский врет о намерении достигнуть соглашения с Россией в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский только делает вид, что намерен достигнуть соглашения по урегулированию конфликта с Россией в Стамбуле. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский хочет создать такую видимость, что если не будет переговоров и прекращения огня, то виновата в этом будет Москва. Поэтому он устраивает все эти трюки, заявляя, что отправится в Стамбул, чтобы поговорить с Путиным, хотя на самом деле не собирается этого делать. Его истинная цель — свалить вину за крах мирного процесса на [президента России Владимира] Путина», — указал эксперт.

По мнению Меркуриса, украинский лидер «на самом деле не заинтересован» в реальном прекращении огня, поскольку он «опасается требования о проведении выборов на Украине». Он резюмировал, что «Киев принципиально не стремится к миру, потому что проигрывает в конфликте».

Ранее Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Путиным его не касается. По его словам, именно он выполняет функцию ведения переговоров согласно конституции Украины. Зеленский добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Мужчина решил подраться с кенгуру и поплатился жизнью

    Суд в Грузии арестовал экс-министра обороны Саакашвили

    В Совфеде связали требование Европы по переговорам в Стамбуле с вовлеченностью в конфликт

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Российские чиновники поспорили по поводу будущего самолета «Байкал»

    Дело об избиении спортивного комментатора Скворцова закрыли

    Раскрыты результаты экспертизы найденной висящей на заборе у бара россиянки

    В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

    Популярная в 1980-х супермодель высказалась о старении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости