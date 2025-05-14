Меркурис: Зеленский врет о намерении достигнуть соглашения с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский только делает вид, что намерен достигнуть соглашения по урегулированию конфликта с Россией в Стамбуле. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский хочет создать такую видимость, что если не будет переговоров и прекращения огня, то виновата в этом будет Москва. Поэтому он устраивает все эти трюки, заявляя, что отправится в Стамбул, чтобы поговорить с Путиным, хотя на самом деле не собирается этого делать. Его истинная цель — свалить вину за крах мирного процесса на [президента России Владимира] Путина», — указал эксперт.

По мнению Меркуриса, украинский лидер «на самом деле не заинтересован» в реальном прекращении огня, поскольку он «опасается требования о проведении выборов на Украине». Он резюмировал, что «Киев принципиально не стремится к миру, потому что проигрывает в конфликте».

Ранее Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Путиным его не касается. По его словам, именно он выполняет функцию ведения переговоров согласно конституции Украины. Зеленский добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.