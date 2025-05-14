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21:14, 14 мая 2025Мир

Жители европейской страны стали хуже относиться к украинским беженцам

Times: В Польше стали хуже относиться к украинским беженцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Поляки стали хуже относиться к проживающим в стране украинским беженцам. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на координатора поддержки беженцев в Украинском доме в Варшаве Оксану Пестрикову.

«Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину», — рассказала она.

По словам Пестриковой, из-за подобного отношения беженцы стараются не разговаривать на украинском языке в общественных местах. Она также отметила, что три года назад поляки были настроены более дружелюбно.

Ранее стало известно, что польские власти обяжут украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания. Сообщалось, что в стране сейчас могут проживать до двух миллионов украинцев, многие из которых передвигаются на машинах с украинскими номерами и не проходят ежегодный техосмотр.

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