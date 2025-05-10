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18:00, 10 мая 2025Мир

Беженцев с Украины обяжут перерегистрировать авто в Польше

МИД Польши обяжет беженцев с Украины перерегистрировать авто в стране пребывания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Польша обяжет украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Радослава Сикорского.

В Польше в настоящее время могут проживать до двух миллионов граждан Украины, многие из которых передвигаются на машинах с украинскими номерами и не проходят ежегодный техосмотр.

Сикорский, выступая на предвыборном митинге, заявил, что Европейский союз дал украинцам убежище, однако, в соответствии с действовавшим до военного конфликта законом, в течение шести месяцев каждый иностранец должен перерегистрировать свой автомобиль, чтобы делать в Польше техосмотр и страховку. Власти Польши собираются возвращать это правило, добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, перебравшиеся в Финляндию, получили предложение отправиться работать на лесоповал. Программа запущена по инициативе лесопромышленных предприятий, которые испытывают острый дефицит рабочих рук.

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