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18:29, 5 мая 2025Экономика

В одной из стран Европы украинцев отправили на лесоповал

Yle: Финляндия предложила украинским беженцам отправиться на лесоповал
Кирилл Луцюк

Фото: Mainosfakiiri / Shutterstock / Fotodom

Украинские беженцы, перебравшиеся в Финляндию, получили предложение отправиться работать на лесоповал. Об этом сообщило финское агентство Yle.

По его информации, первая группа уже приступила к овладению профессией лесоруба в колледже в Саариярви. Соответствующая программа запущена по инициативе лесопромышленных предприятий, которые испытывают острый дефицит рабочих рук. В ближайшие пять лет им потребуется от 12 до 14 тысяч работников. Что касается украинцев на территории Финляндии, то их количество, по данным на прошлый год, достигло 27 тысяч человек.

В начале марта один из депутатов Европейского парламента пожаловался на то, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия. В свою очередь, власти Германии задумались об ужесточении правил получения пособия по безработице.

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