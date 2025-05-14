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11:50, 14 мая 2025Россия

Жители российского региона массово отравились запрещенными веществами

В Дагестане семь человек госпитализированы с отравлением запрещенными веществами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жители Дагестана массово отравились запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент».

Семь человек поступили в больницу Каспийска — их доставили из разных районов города. У всех россиян диагностирована передозировка препаратами.

Медики оказали всем поступившим в стационар необходимую помощь. Когда молодые люди приходят в чувство, они сбегают из больницы до приезда полицейских, отмечает канал.

Ранее еще одно массовое отравление произошло в Хабаровске. В отличие от Дагестана, его причиной стали роллы, которые подавали посетителям местного кафе. После жалоб жителей заведение закрыли, сотрудники Роспотребнадзора выявили там большое число нарушений.

ЖЗЛ
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