Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:58, 14 мая 2025Культура

Звезда «Фабрики звезд» возмутилась поведением критикующих Россию артистов

Виктория Дайнеко заявила, что ее раздражают критикующие Россию артисты
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заявила, что не понимает коллег, которые продолжают зарабатывать в России, но критикуют страну и ее жителей. Об этом она сообщила в интервью Rutube-каналу «Слово».

«Меня раздражают те, кто живет и зарабатывает в России, но в кулуарах хейтят страну. Что ты здесь делаешь? Зарабатываешь деньги, но ненавидишь страну, которая тебя обеспечивает всем», — отметила артистка.

Также Дайнеко высказалась о тех, кто покинул страну и получил статус иностранного агента. По ее словам, в России есть множество артистов, не попавших в реестр иноагентов, несмотря на некорректное поведение. «Лучше обратить внимание на них, чем на тех, кто высказывается открыто», — считает певица.

Виктория Дайнеко открыто поддержала проведение специальной военной операции, за что была включена в санкционные списки некоторых западных стран. Так, в 2023 году санкции против певицы ввела Канада.

Ранее стало известно, что Дайнеко заявила об избалованности славянских женщин. Она сообщила, что не смогла бы вступить в отношения с мужчиной из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский стилист объяснила запрет на откровенные наряды на Каннском фестивале

    В российском регионе начался розыск пытавшегося заманить ребенка шоколадкой мужчины

    В Белом доме заметили немецкое вмешательство

    Володин призвал ускорить принятие закона о платном обучении в вузах

    На Украине рассказали об увеличении числа БПЛА ВС России в сотни раз

    В России отреагировали на слова Рютте об окне возможностей решения украинского конфликта

    «Калашников» представил форму «Новатор»

    Звезда «Фабрики звезд» возмутилась поведением критикующих Россию артистов

    Песков разграничил украинское урегулирование и восстановление диалога с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости