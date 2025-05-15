42-летняя Анна Седокова показала фигуру в купальнике

42-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в телесном купальнике

Российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила снимки, на которых предстала в раздельном телесном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.

При этом она продемонстрировала стройное тело. Свой образ исполнительница дополнила соломенной шляпой.

В апреле Анна Седокова посетила премию в корсете с глубоким декольте. Исполнительница посетила премию «Voice: Главные лица 2025» в наряде, состоящем из облегающей юбки миди из атласной ткани.