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10:17, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев предсказал судьбу выступающих против России иноагентов

Лебедев заявил, что против критикующих Россию иноагентов возбудят уголовные дела
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об иностранных агентах, выступающих против России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предсказал возможную судьбу тех, кто критикует страну.

Дизайнер комментировал новость о том, что против писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. «Эта судьба ждет практически всех иноагентов, которые что-то лишнего *** [сказали] про нашу прекрасную, замечательную, великую страну», — заявил Лебедев.

При этом блогер подчеркнул, что Быкову должно быть все равно на уголовное преследование в России, так как он живет за рубежом.

30 апреля стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Быкова за дискредитацию Вооруженных сил России, а также за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Также сообщалось, что решается вопрос о том, чтобы объявить писателя в розыск.

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