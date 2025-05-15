Белка провела детенышей по стене в российский роддом и попала на видео

В Кирове белка провела детенышей в роддом по кирпичным стенам и попала на видео

В Кирове белка необычным способом привела выводок бельчат в родильный дом и попала на видео. Запись очевидцев публикует «Подъем» в своем Telegram.

На видео заметно, как белка и пять ее детенышей пробегают по желтой кирпичной стене. Они делают небольшие остановки и заглядывают под подоконники с внешней стороны окон. Помимо этого, животные пролезают сквозь аппаратуру кондиционера, закрепленного на здании.

Как утверждается, белок заметили пациентки приемного покоя роддома на улице Свердлова. В больнице изданию пояснили, что белка-мать поселилась там еще в 2023-м. Тогда она «радовала мимолетными визитами» только врачей, а сейчас вместе с новым выводком стала активничать и показываться всем присутствующим.

«Вот такое — это невиданное дело, чтобы в таком количестве! Мы по одной видели, а они прямо по стенам ползают, под крыши залезают — пытаются, видимо, домик найти», — рассказали специалисты российского роддома. Они пояснили, что в городе становится все меньше деревьев, так что из-за этого, возможно, белка и ее детеныши «тыкаются-мыкаются» в поисках нового жилища.

В начале декабря также появились данные о белке в белом халате, ставшей талисманом российского наркодиспансера. Пользователи сети в шутку предложили назвать ее Орешником.