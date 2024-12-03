Сотрудники Пермского краевого наркодиспансера выбрали белку в халате маскотом

Белка в халате стала талисманом российского наркодиспансера. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Сотрудники Пермского краевого наркодиспансера выбрали для учреждения маскота, который представляет собой мультяшное изображение зверя в медицинской форме. По данным издания, белка символизирует предусмотрительность, процветание, удачу, наслаждение жизнью, настойчивость, решимость и бдительность. Уточняется, что теперь талисману выбирают имя. «В Сети уже предлагают вариант Орешник», — говорится в публикации.

В августе бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для россиянина. Житель Белгорода Виталий рассказал, что встретил рыжее животное в ДНР, когда оно пыталось перейти дорогу.