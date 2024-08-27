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20:41, 27 августа 2024Моя страна

Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для россиянина

Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для жителя Белгорода

Фото: Виталий, герой публикации

Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для жителя Белгорода Виталия. Соответствующую историю публикует «Российская газета».

Россиянин рассказал, что встретил рыжее животное в ДНР, когда оно пыталось перейти дорогу. По словам военнослужащего, он помог собаке, а та, в свою очередь, последовала за ним. Тогда мужчина оставил в расположении части собаку, которой прониклись его сослуживцы.

«Когда я ее помыл, не спросив согласия на процедуру, она со мной несколько дней не разговаривала, дулась», — иронично заявил Виталий.

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В качестве лежанки Тете Кате предоставили старое кресло. Помимо этого, собаке сделали шлейку, а также стали выделять еду из солдатского пайка.

Когда Виталию пришло назначение в Душанбе, он приобрел билеты на самолет «Уральских авиалиний» и вновь взял с собой Тетю Катю. Его багаж дополняли переноска, корм, миска, лежанка, шампунь и все полагающиеся документы для собаки.

Ранее в августе спасатели помогли выбраться немецкой овчарке, которая застряла головой в трубе. Специалисты прибыли на место происшествия и приняли решение разрезать конструкцию, чтобы безопасно вызволить животное.

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      Екатерина Ештокина
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