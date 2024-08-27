Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для россиянина

Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для жителя Белгорода

Бездомная собака по кличке Тетя Катя стала талисманом для жителя Белгорода Виталия. Соответствующую историю публикует «Российская газета».

Россиянин рассказал, что встретил рыжее животное в ДНР, когда оно пыталось перейти дорогу. По словам военнослужащего, он помог собаке, а та, в свою очередь, последовала за ним. Тогда мужчина оставил в расположении части собаку, которой прониклись его сослуживцы.

«Когда я ее помыл, не спросив согласия на процедуру, она со мной несколько дней не разговаривала, дулась», — иронично заявил Виталий.

В качестве лежанки Тете Кате предоставили старое кресло. Помимо этого, собаке сделали шлейку, а также стали выделять еду из солдатского пайка.

Когда Виталию пришло назначение в Душанбе, он приобрел билеты на самолет «Уральских авиалиний» и вновь взял с собой Тетю Катю. Его багаж дополняли переноска, корм, миска, лежанка, шампунь и все полагающиеся документы для собаки.

Ранее в августе спасатели помогли выбраться немецкой овчарке, которая застряла головой в трубе. Специалисты прибыли на место происшествия и приняли решение разрезать конструкцию, чтобы безопасно вызволить животное.