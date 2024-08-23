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13:35, 23 августа 2024Моя страна

Спасатели помогли выбраться застрявшей головой в трубе собаке

В Башкирии спасатели вызволили застрявшую головой в металлической трубе овчарку

Фото: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

В Башкирии спасатели помогли выбраться немецкой овчарке, которая застряла головой в металлической трубе. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на Госкомитет РБ по ЧС.

По данным издания, специалисты прибыли на место происшествия и приняли решение разрезать конструкцию, чтобы безопасно вызволить животное. На размещенных кадрах видно, как собаку удерживает один сотрудник, пока другой распиливает трубу.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям спасателей овчарку успешно освободили из затруднительного положения.

Ранее в августе в российский регион приехали ветврачи из Европы бесплатно стерилизовать собак. Помимо этого, иностранные врачи поделились опытом с бурятскими специалистами.

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      Екатерина Ештокина
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