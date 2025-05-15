Более двадцати человек погибли в результате ДТП в Мексике

В ДТП в мексиканском штате Пуэбла погибли более 20 человек

В мексиканском штате Пуэбла произошло крупное ДТП с участием трех транспортных средств, погибли более двадцати человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Самуэль Агилар Пала, передает РИА Новости.

Авария произошла в среду, 14 мая, на автомагистрали Куакнопалан–Оахака. Как уточнил министр, восемнадцать человек скончались на месте, еще трое погибли в больнице. Помимо этого, несколько человек были ранены, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Подробности об их состоянии не приводятся.

На месте происшествия работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и других экстренных служб.

В феврале в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями. Погибли три человека, более 20 получили ранения.