Более тысячи экземпляров ЛГБТ-книг изъяли у задержанных в Москве сотрудников издательства

В Москве следователи изъяли более 1000 экземпляров запрещенной литературы у фигурантов дела о пропаганде движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Задержанные продали 1000 экземпляров ЛГБТ-книг неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним.
Известно, что задержаны трое сотрудников издательства «Индивидуум принт». Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Следствие намерено просить Замоскворецкий суд Москвы об аресте фигурантов дела.