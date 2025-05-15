Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

В Москве задержаны трое сотрудников издательства «Индивидуум принт» за пропаганду движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). По версии следствия, они с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года издавали и продавали более тысячи книг, пропагандирующих ЛГБТ. В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято свыше тысячи экземпляров запрещенной литературы.
Следствие намерено просить Замоскворецкий суд Москвы об аресте фигурантов дела.
Ранее сообщалось о задержании по делу об экстремизме директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. Всего были задержаны около 10 человек.
Заместитель директора издательства «Эксмо» Екатерина Кожанова заявила, что обвинения в экстремизме стали неожиданностью для компании, так как ранее никаких писем с претензиями от официальных структур не поступало.